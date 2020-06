लॉकडाउन के बाद सावधानी: एक मीटर से कम दूरी पर 12.8% खतरा, आंसू भी फैला सकते हैं कोरोना वायरस

{"_id":"5ed9d8458ebc3e90784e5f17","slug":"study-shows-how-face-masks-greatly-reduce-risk-of-covid-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0949\u0915\u0921\u093e\u0909\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u0940: \u090f\u0915 \u092e\u0940\u091f\u0930 \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0926\u0942\u0930\u0940 \u092a\u0930 12.8% \u0916\u0924\u0930\u093e, \u0906\u0902\u0938\u0942 \u092d\u0940 \u092b\u0948\u0932\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 05 Jun 2020 11:08 AM IST

अंग्रेजी की एक कहावत है precaution is better than cure यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। भले ही दुनियाभर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी हो। चार लाख के आसपास लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो, बावजूद इसके अबतक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बेहतर उपाय है, जिसे अपनाकर हम संक्रमण का खतरा कम कर सकते हैं।



लैंसेट में छपी ताजा रिपोर्ट की माने तो सिर्फ मूलभूत सावधानियों को अपनाकर ही हम संक्रमण का खतरा कई गुना घटा सकते हैं। यानी सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। मुंह को मास्क से ढका जाए और आंखों-चेहरे को बचाकर रखा जाए तो आपका खतरा आधा हो सकता है। दुनिया भर में कोविड-19 और संक्रमण को लेकर हुए 172 अध्ययनों का लैंसेट ने गहन विश्लेषण किया।

लॉकडाउन को कोरोना वायरस चेन तोड़ने का अहम हथियार माना गया। काफी हद तक इससे मामलों में कमी भी आई, लेकिन यह स्थायी हल नहीं हो सकता। गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर दुनियाभर में धीरे-धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। मगर अब भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अगर सामाजिक दूरी एक मीटर से कम हो तो संक्रमण का खतरा 13% रहेगा, जबकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी एक मीटर से कम होने पर खतरा 5 गुना तक घटकर 2.6% रह जाएगा। ऐसा ही मास्क लगाने और न लगाने की स्थिति में होगा।



आंखों को नहीं बचाया तो संक्रमण का खतरा 16%



अमेरिकन एकेडेमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टरों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के आंसू भी वायरस फैला सकते हैं। जिस तरह कोई संक्रमित व्यक्ति खांसने, छींकने और अपने हाथ-पैर के स्पर्श से कोरोना फैला सकता है ठीक उसी तरह उसके आंसू भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। यानी नाक, मुंह और हाथ के साथ-साथ आंखें भी कोरोना फैला सकतीं हैं। बार-बार हाथ धोने के साथ-साथ सेफ्टी गॉगल्स लगाकर चेहरे को ढंकने में ही समझदारी और सतर्कता है।