65 अरब बैरल तेल पर अमेरिका का कब्जा?: ट्रंप का दावा- वेनेजुएला के साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा सौदा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन डीसी। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 29 Aug 2026 05:35 AM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ 65 अरब बैरल तेल भंडार पर नियंत्रण को लेकर समझौता होने का दावा किया है। उन्होंने इसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा तेल सौदा बताया है। आखिर इस समझौते के बाद वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का कितना नियंत्रण होगा? पढ़िए रिपोर्ट
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश ने वेनेजुएला के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत इस दक्षिण अमेरिकी देश के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर अमेरिका नियंत्रण हासिल करेगा।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बातचीत के बाद तैयार किया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने अभी वेनेजुएला के साथ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा तेल समझौता किया है।
समझौते के पीछे क्या है वजह?
इस समझौते की घोषणा करीब नौ महीने बाद हुई है। इससे पहले ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था। उन्हें अमेरिका ले जाया गया था। वहां उन पर संघीय स्तर पर नार्को-आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों में मुकदमा चलाया जाना था।
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ट्रंप पर गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर दबाव बढ़ रहा है। वहीं, ईरान में युद्ध को छह महीने पूरे हो चुके हैं। अभी इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका ने अपने रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल भी किया है। अगस्त की शुरुआत में इसमें तेल की मात्रा 30 करोड़ बैरल से नीचे चली गई थी। 2026 की शुरुआत से इसमें 10 करोड़ बैरल से ज्यादा की कमी आई है।
मादुरो के हटने के बाद तेल पर नजर?
जनवरी में मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद के दिनों में ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों के वेनेजुएला लौटने की बात कही थी। इन कंपनियों को वहां के तेल भंडार से तेल निकालने की अनुमति देने की बात कही गई थी।
ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुराया था। उनका तर्क है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने कई दशक पहले सैकड़ों विदेशी कंपनियों की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इनमें अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल थीं।
ये भी पढ़ें: ट्रंप को फिर झटका: डाक से मतदान वाले आदेश पर लगी रोक, प्रशासन ने फैसले के खिलाफ दायर की अपील; जज ने क्या कहा?
वेनेजुएला में कितना तेल है?
वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक, वहां जमीन के नीचे करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 17 फीसदी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, भूवैज्ञानिकों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में जमीन के नीचे मौजूद नए तेल भंडार खोजने पड़ते हैं। लेकिन वेनेजुएला के नीचे मौजूद तेल भंडार का बड़ा हिस्सा पहले से ही चिह्नित है। हालांकि, वेनेजुएला में तेल निकालने का ढांचा काफी खराब हो चुका है। इसी वजह से देश दुनिया के कुल तेल उत्पादन का केवल करीब एक फीसदी ही पैदा करता है।
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ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बातचीत के बाद तैयार किया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने अभी वेनेजुएला के साथ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा तेल समझौता किया है।
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समझौते के पीछे क्या है वजह?
इस समझौते की घोषणा करीब नौ महीने बाद हुई है। इससे पहले ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था। उन्हें अमेरिका ले जाया गया था। वहां उन पर संघीय स्तर पर नार्को-आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों में मुकदमा चलाया जाना था।
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ट्रंप पर गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर दबाव बढ़ रहा है। वहीं, ईरान में युद्ध को छह महीने पूरे हो चुके हैं। अभी इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका ने अपने रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल भी किया है। अगस्त की शुरुआत में इसमें तेल की मात्रा 30 करोड़ बैरल से नीचे चली गई थी। 2026 की शुरुआत से इसमें 10 करोड़ बैरल से ज्यादा की कमी आई है।
मादुरो के हटने के बाद तेल पर नजर?
जनवरी में मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद के दिनों में ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों के वेनेजुएला लौटने की बात कही थी। इन कंपनियों को वहां के तेल भंडार से तेल निकालने की अनुमति देने की बात कही गई थी।
ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुराया था। उनका तर्क है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने कई दशक पहले सैकड़ों विदेशी कंपनियों की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इनमें अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल थीं।
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वेनेजुएला में कितना तेल है?
वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक, वहां जमीन के नीचे करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 17 फीसदी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, भूवैज्ञानिकों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में जमीन के नीचे मौजूद नए तेल भंडार खोजने पड़ते हैं। लेकिन वेनेजुएला के नीचे मौजूद तेल भंडार का बड़ा हिस्सा पहले से ही चिह्नित है। हालांकि, वेनेजुएला में तेल निकालने का ढांचा काफी खराब हो चुका है। इसी वजह से देश दुनिया के कुल तेल उत्पादन का केवल करीब एक फीसदी ही पैदा करता है।