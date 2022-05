{"_id":"6279d4375afc967ba701fe98","slug":"slain-photojournalist-danish-siddiqui-among-4-indians-honoured-with-pulitzer-prize","type":"story","status":"publish","title_hn":"सम्मान : फोटो पत्रकार दानिश समेत चार भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार, सिद्दीकी की तालिबान ने की थी हत्या","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

पीटीआई, न्यूयॉर्क Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 10 May 2022 08:25 AM IST