पहले बेटे को जेल, अब मां पर कसा शिकंजा: श्रीलंका की पूर्व प्रथम महिला सिरिंथी गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?

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यह पूरी कार्रवाई बुधवार को अंजाम दी गई। जांच अधिकारियों की टीम पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कोलंबो के पूर्वी उपनगर पोल्हेंगॉडा स्थित आवास पर पहुंची और उनकी पत्नी शिरांथी राजपक्षे को हिरासत में ले लिया। 73 वर्षीय शिरांथी हाल ही में अपना इलाज कराकर सिंगापुर से लौटी थीं।गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकीलों ने बुधवार सुबह ही अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, ताकि पुलिस की वित्तीय अपराध जांच शाखा (एफसीआईडी) उन्हें गिरफ्तार न कर सके। हालांकि, राहत मिलने से पहले ही भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने उन्हें धर दबोचा। एफसीआईडी ने मंगलवार को ही उन्हें 13 अक्तूबर को पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले जब वे सिंगापुर जा रही थीं, तब भी एयरपोर्ट पर एफसीआईडी ने उन्हें 24 सितंबर को पेश होने का नोटिस थमाया था।जांच आयोग के अनुसार, शिरांथी राजपक्षे पर आरोप है कि उन्होंने अपने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'सिरिलिया सविया' के बैंक खाते के जरिए एक सरकारी बैंक से एक करोड़ श्रीलंकाई रुपये प्राप्त किए और उस रकम का दुरुपयोग किया। एजेंसियों का कहना है कि यह सार्वजनिक संपत्ति कानून और भ्रष्टाचार रोधी प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। एफसीआईडी इस संस्था के कामकाज की गहन जांच कर रहा है, जिसकी कमान शिरांथी ने अपने पति महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति कार्यकाल (2005 से 2015) के दौरान संभाली थी।राजपक्षे परिवार के लिए यह नया कानूनी झटका माना जा रहा है। शिरांथी के बड़े बेटे और मुख्य विपक्षी दल श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के सांसद नमल राजपक्षे भी कानूनी शिकंजे में हैं। नमल रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों के सिलसिले में चार सितंबर से कोलंबो रिमांड जेल में बंद हैं।