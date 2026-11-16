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दक्षिण अफ्रीका में दो जगह किसने बरसाईं गोलियां?: 17 की मौत; झोपड़ी और कार में मिले शव

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, जोहान्सबर्ग Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 16 Nov 2026 03:26 PM IST

सार दक्षिण अफ्रीका में दो अलग-अलग जगहों पर हुई गोलीबारी में 17 लोगों की मौत हो गई। एक जगह झोपड़ी के अंदर नौ शव मिले, जबकि दूसरी जगह गोलियों से छलनी कार में आठ लोग मृत पाए गए। इन हमलों के पीछे कौन है और लोगों को क्यों मारा गया? पढ़िए रिपोर्ट

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