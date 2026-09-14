सऊदी अरब में घायल भारतीयों को भारत का भरोसा: दूतावास ने कहा- पूरी मदद देंगे; महावाणिज्यदूत पहुंचे अस्पताल

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Consul General Shri Fahad Suri visited Indian nationals undergoing treatment at Dr. Soliman Fakeeh Hospital, Jeddah, who were injured in the recent incidents in Jazan. विज्ञापन विज्ञापन



CG enquired about their health and well-being, interacted with the patients, and assured them of the… pic.twitter.com/RbuviMpZg5— India in Jeddah (@CGIJeddah) September 14, 2026

मिशन के मुताबिक, भारत के महावाणिज्यदूत फहद सूरी ने जेद्दा स्थित डॉ. सुलेमान फकीह अस्पताल में इलाज करा रहे भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। ये भारतीय जजान में हाल की घटनाओं में घायल हुए थे।महावाणिज्यदूत ने घायल भारतीयों के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उन्हें दूतावास की 'पूरी मदद और सहायता' का भरोसा दिलाया। हालांकि, दूतावास ने यह नहीं बताया कि कितने भारतीय नागरिक घायल हुए हैं।अरब न्यूज के मुताबिक, शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागा गया एक प्रक्षेप्य जजान के अल-तुवाल गवर्नरेट में गिरा, जिससे दो लोग घायल हो गए। हालांकि, भारतीय दूतावास ने यह पुष्टि नहीं की है कि जेद्दा के अस्पताल में इलाज करा रहे भारतीय नागरिक इसी घटना में घायल हुए हैं।क्षेत्र में हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के दक्षिणी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। अखबार के मुताबिक, पिछले सप्ताह हूती विद्रोहियों ने अबहा, खमिस मुशैत, जजान और नजरान में नागरिक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए थे। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 73 लोग घायल हुए थे।