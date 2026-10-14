अरामको पर हूतियों का हमला: सना पर सऊदी की एयरस्ट्राइक, रियाद तक मिसाइलों की धमक, क्या बिगड़ने वाले हैं हालात?

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तेल ठिकाने पर हमले के बाद भी सप्लाई पर असर नहीं, यमन ऑयल कंपनी का दावा-भंडारण केंद्र खाली।

सना में पेट्रोल पंपों पर लगी गाड़ियों की कतारें, तेल की किल्लत की आशंका से बढ़ी लोगों की चिंता।

हूतियों की सऊदी अरब को खुली चेतावनी, सना पर हमला हुआ तो रियाद को मिलेगा दर्दनाक जवाब।

सऊदी राजधानी रियाद और तेल उत्पादक पूर्वी प्रांत में मिसाइल अलर्ट, अधिकारियों ने बाद में बताया खतरा टला।

सऊदी गठबंधन का बड़ा दावा, कई इलाकों में हूतियों की मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही रोके।

हमले के खतरे के बीच रियाद से हटाए गए कई विमानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा गया।

सऊदी अरब की रणनीति पर विशेषज्ञ की नजर, हूती ठिकानों पर हमले कर दबाव बढ़ाने की कोशिश।

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मंगलवार को यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए। सना पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले प्रसारक अल मसिरा और स्थानीय लोगों ने हमलों की जानकारी दी। हमले से पहले गठबंधन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शहर में कई घंटे बाद भी तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। इससे पहले गठबंधन ने सना के पश्चिम में स्थित सुबाहा ईंधन केंद्र को निशाना बनाया था।सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने आरोप लगाया कि हूती विद्रोही मिसाइलों और ड्रोन के अपने हथियारों के भंडार के लिए यमन ऑयल कंपनी की सुविधा और उसके भूमिगत ईंधन डिपो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह केंद्र राजधानी सना के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। गठबंधन ने नागरिकों से यमन ऑयल कंपनी के परिसर और आसपास के भंडारण क्षेत्रों को खाली करने को कहा था।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यमन में मंगलवार को किया गया हमला सैन्य कार्रवाई बढ़ाने का संकेत था या रियाद के हवाई अड्डे पर हाल में हुए जानलेवा हमलों के जवाब में सीमित कार्रवाई। हालांकि, अरामको परिसर पर हमले, सना में हवाई हमलों और रियाद की ओर मिसाइलों के खतरे ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह अभी साफ नहीं है।