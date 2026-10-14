भारत आ रहे हैं विदेश मंत्री रूबियो: जामनगर की रिफाइनरी पर अमेरिका की नजर, ऊर्जा सहयोग को लेकर क्या है तैयारी?

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अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस यात्रा का मकसद भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करना है। भारत में रूबियो मुंबई और जामनगर जाएंगे। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी भारतीय अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान होगा।जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल रिफाइनरी है, इसकी कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता प्रतिदिन 14 लाख बैरल है। रूबियो के दौरे में ऊर्जा सहयोग अहम मुद्दा रहेगा। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने जामनगर यात्रा के दौरान होने वाली किसी विशेष बैठक या समझौते का अलग से विवरण नहीं दिया है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में घोषणा की थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से अमेरिका में 50 साल में पहली बार नई रिफाइनरी बनाई जाएगी। ट्रंप के मुताबिक, यह रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउन्सविले में 300 अरब डॉलर की लागत से बनेगी। रूबियो की जामनगर यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा होनी है। हालांकि, मूल खबर में इस परियोजना को लेकर रूबियो की यात्रा के दौरान किसी नए समझौते की पुष्टि नहीं की गई है।मई में भी रूबियो भारत आए थे। उस समय उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मेजबानी में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। अक्तूबर का यह दौरा मई के बाद उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। इस बार वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।भारत आने से पहले रूबियो उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे। वहां वह सी5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस मंच के जरिए अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। रूबियो इन पांच देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इनमें उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य इस समूह में शामिल हैं।