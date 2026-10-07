फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Russian drone targets ship in Black Sea Three Indians narrow escape one undergoing treatment in hospital

रूसी ड्रोन ने जहाज को बनाया निशाना: काला सागर में बाल-बाल बचे तीन भारतीय, एक का अस्पताल में इलाज जारी

Wed, 07 Oct 2026 03:04 PM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 07 Oct 2026 03:04 PM IST
सार

रूसी ड्रोन हमले की चपेट में आए तुर्किये के कार्गो जहाज एमवी रॉयद ममादोव से बचाए गए तीन भारतीयों की हालत स्थिर है। इनमें से दो होटल में हैं, जबकि एक का रोमानिया के कॉन्स्टांटा अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय दूतावास उनकी देखभाल, जरूरी सामान और भारत लौटने की व्यवस्था में मदद कर रहा है। हमले में कम से कम दो विदेशी नाविकों की मौत हुई है।

विज्ञापन
Russian drone targets ship in Black Sea Three Indians narrow escape one undergoing treatment in hospital
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रोमानिया के कॉन्स्टांटा में रूसी ड्रोन हमले के बाद बचाए गए तीन भारतीय नागरिकों की हालत स्थिर है। ये तीनों तुर्किये के मालिकाना हक वाले कार्गो जहाज एमवी रॉयद ममादोव के चालक दल का हिस्सा थे। भारतीय दूतावास ने कहा है कि तीनों को हर जरूरी मदद दी जा रही है और उनकी रोमानिया से जल्द और सुरक्षित रवानगी सुनिश्चित की जाएगी।

विज्ञापन


दूतावास के अधिकारी ने अस्पताल और होटल में जाकर जाना हाल
भारतीय दूतावास के एक प्रतिनिधि ने मंगलवार को उन तीनों भारतीयों से मुलाकात की। इनमें से दो एक होटल में ठहरे हुए हैं, जबकि तीसरे भारतीय का कॉन्स्टांटा के काउंटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि तीनों की हालत स्थिर है।
विज्ञापन


जरूरत का हर सामान पहुंचाया गया, भारतीय खाना भी मिला
दूतावास ने कहा कि तीनों भारतीयों को हर जरूरी सहायता और सहयोग का भरोसा दिया गया है। उनका रोमानिया से जल्द और सुरक्षित निकलना सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शिपिंग कंपनी के स्थानीय एजेंट की मदद से उनके लिए मोबाइल फोन समेत जरूरी सामान की व्यवस्था की गई। साथ ही, उनके लिए एक स्थानीय भारतीय रेस्तरां से भारतीय खाना भी मंगवाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस, शिपिंग एजेंट और डॉक्टरों से भी संपर्क
भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों, शिपिंग कंपनी के एजेंट और घायल भारतीय का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी मुलाकात की। इस बातचीत का मकसद आगे की मदद और इलाज से जुड़ी जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाना था।

काला सागर में जहाज पर हुआ ड्रोन हमला
एमवी रॉयद ममादोव पर इसी हफ्ते काला सागर में हमला हुआ था। रूसी ड्रोन के इस हमले में कम से कम दो विदेशी नाविकों की मौत हो गई, जबकि चालक दल के कई अन्य सदस्य घायल हुए हैं। हालांकि, मारे गए नाविकों की राष्ट्रीयता की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के दौरान काला सागर लगातार तनाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां सैन्य हमलों का असर अब समुद्री व्यापार और बंदरगाहों से जुड़ी गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। व्यावसायिक जहाजों और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बढ़ी है।

भारत ने हमले पर जताई गंभीर चिंता
भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस हमले पर गंभीर चिंता जताई। मंत्रालय ने कहा कि वह व्यावसायिक जहाजों और समुद्री कर्मचारियों पर हो रहे ऐसे हमलों को गंभीर चिंता की नजर से देखता है। मंत्रालय के मुताबिक, घायलों को रोमानियाई अधिकारियों ने बचाया और उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है।


ये भी पढ़ें: रूसी तट के पास तेल टैंकर पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला: 23 भारतीय नाविक बाल-बाल बचे; ब्लैक सी में बवाल क्यों?

विदेश मंत्रालय ने रोमानिया की तुरंत कार्रवाई को सराहा
विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज के चालक दल में शामिल तीन भारतीय सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने इस घटना में रोमानियाई अधिकारियों की तेज कार्रवाई के लिए उनका आभार भी जताया। भारत ने एक बार फिर कहा कि जारी संघर्षों को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed