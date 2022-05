{"_id":"62788153e4b9692db3081fc2","slug":"russia-ww2-victory-day-celebration-vladimir-putin-to-address-public-amid-ukraine-war-big-announcement-expected-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"रूस-यूक्रेन युद्ध: विजय दिवस के मौके पर परेड का नेतृत्व करेंगे रूसी राष्ट्रपति, कर सकते हैं पूर्ण युद्ध का एलान","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मॉस्को Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Mon, 09 May 2022 08:35 AM IST