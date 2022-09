Russia Ukraine : यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पर वीटो से रूस ने फिर दिखाए तेवर, वोटिंग से दूर रहे भारत-चीन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शुक्रवार को चार यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा के बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने कड़ी निंदा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के चार इलाकों में कब्जे को लेकर रूस की निंदा के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जिसको रूस ने वीटो कर दिया।

#WATCH | India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We've always advocated that no solution can ever arrive at the cost of human lives. Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war: Ruchira Kamboj, Permanent Rep to UN at UNSC pic.twitter.com/9azpZwaup4