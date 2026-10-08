रूस ने यूक्रेन पर फिर बरसाए मिसाइल और ड्रोन: 30 लोगों की मौत, 18 घायल; कीव में बिजली संकट गहराया

पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं, कम से कम 18 लोग घायल हो गए। इन हमलों में एक पब्लिक बस पर किया गया हमला भी शामिल है। सर्दियों से ठीक पहले हमलों का यह तेज दौर जारी है। राजधानी कीव में बिजली कटौती की समस्या और गंभीर हो गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी।

क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने क्या कहा?

क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख वादिम फिलाश्किन ने कहा कि सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब होने के कारण यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में क्रामाटोर्स्क और उसके पड़ोसी शहर स्लोवियांस्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया है।

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रूस पर क्या आरोप लगाया?

उन्होंने रूस पर जान-बूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा, 'ऐसे हालात में, हमें यात्रियों और ड्राइवरों की जान जोखिम में डालने का कोई अधिकार नहीं है। क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क के निवासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है।'

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ये हमले उत्तरी यूक्रेन के शहर प्रिलुकी में एक दिन पहले हुए घातक मिसाइल हमलों के बाद हुए हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल हैं। बचाव दल ने रूसी मिसाइल की चपेट में आई एक रिहायशी इमारत के मलबे में तलाशी अभियान चलाया; इस हमले में कम से कम 54 लोग घायल हुए थे।इमारत के क्षतिग्रस्त हिस्से से भारी मलबा हटाया गया, जबकि बचाव कार्यों में लगे कुत्तों ने आसपास के इलाकों में उन निवासियों की तलाश जारी रखी जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हमले में बचे कई लोगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट में ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें सोने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिल सकी।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि जैसे-जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, रूस संभवत रोजाना होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को और तेज करेगा। उन्होंने नाटो देशों से अतिरिक्त रक्षा सहायता की अपील की। उन्होंने एक ऑनलाइन पोस्ट में लिखा, 'यह जरूरी है कि ज़ुबानी समर्थन यूक्रेन की रक्षा के लिए नए पैकेजों के रूप में ठोस रूप ले।' 'एंटी-बैलिस्टिक क्षमताएं, हमारे लड़ाकू विमानों के लिए गोला-बारूद और इंटरसेप्टर में निवेश की आपूर्ति ये सभी चीजें हर दिन लोगों की जान बचाने में सीधे तौर पर मदद कर रही हैं।'यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी डीटीईके ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर Ukrenergo ने कीव में आपातकालीन बिजली कटौती का आदेश दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह पूरे देश में निर्धारित नियमित बिजली कटौती से अलग है और उस दौरान लागू नहीं होगी।इस महीने फिर से शुरू किए गए एक जन-जागरूकता अभियान में परिवारों से आग्रह किया गया कि वे सर्दियों में लंबे समय तक बिजली कटौती की आशंका को देखते हुए आपातकालीन किट तैयार रखें, पीने का पानी जमा करें और ऑफ-ग्रिड बिजली स्रोतों की व्यवस्था रखें, क्योंकि मॉस्को अपने हमलों की तीव्रता बनाए हुए है।कीव पुलिस ने बताया कि बम निरोधक विशेषज्ञों ने दो और बिना फटे बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड को निष्क्रिय किया। इनमें से प्रत्येक का वजन लगभग आधा टन था। ये रिहायशी इमारतों के पास गिरे थे। पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात रूसी ड्रोनों ने कीव के ओबोलोन्स्की और डेस्नियान्स्की जिलों पर हमला किया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं।रूस और यूक्रेन के बीच लंबी दूरी की हवाई जंग जारी है, जबकि मोर्चे पर दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध बना हुआ है; मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण को शुरू हुए 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। रूस की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी यांडेक्स ने बताया कि पश्चिमी रियाजान इलाके में मौजूद उसके डेटा सेंटरों में से एक, यूक्रेनी ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से वह साइट ऑफलाइन हो गई और ऑनलाइन सर्विस में रुकावट आ सकती है।