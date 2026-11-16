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रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला?: 1336 ड्रोन मार गिराने का दावा; तेल ठिकाने भी निशाने पर

पीटीआई, मॉस्को। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 16 Nov 2026 04:07 PM IST

सार रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 1,336 ड्रोन मार गिराए। इसे रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के निशाने पर रूस की तेल रिफाइनरी और सैन्य ठिकाने क्यों हैं? इस हमले से रूस को कितना नुकसान हुआ? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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