US: PM मोदी की यात्रा के कुछ दिनों बाद यूएस ने भारत को लौटाए 105 पुरावशेष, 2016 से अब तक 278 कलाकृतियां सौंपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में अमेरिका की राजकीय यात्रा के कुछ दिनों बाद दूसरी-तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं-19वीं शताब्दी ईस्वी तक की कुल 105 पुरावशेषों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू, महावाणिज्यदूत रणधीर जयसवाल और मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक विशेष प्रत्यावर्तन समारोह में अमेरिका द्वारा कुछ मूल्यवान भारतीय पुरावशेष सौंपे गए।

As a follow-up to the historic State visit of PM Narendra Modi, to the United States in June, a repatriation ceremony for 105 trafficked antiquities handed over by the US side was held at the Indian Consulate in New York today: Consulate General of India, New York pic.twitter.com/3nsVIAXXXP