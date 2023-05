Nigeria: राष्ट्रपति के शपथग्रहण में शामिल हुए राजनाथ सिंह, तिनुबु ने हजारों लोगों की मौजूदगी में ली शपथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु (71) के शपथग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से शामिल हुए। तिनुबु ने हजारों लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने मुहम्मद बुहारी की जगह ली है। नाइजीरिया की वाणिज्यिक राजधानी लागोस के गर्वनर रहे तिनुबु को फरवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली थी। 25 फरवरी को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे एक मार्च को घोषित किए गए थे।

Wonderful interaction with the Minister for Local Government, Rural Development and Cooperative of Bangladesh, Mr Md Tazul Islam in Abuja. pic.twitter.com/sRONLG8oCU