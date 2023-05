PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें: ब्रिस्बेन में खुलेगा वाणिज्य दूतावास, लखनऊ और जयपुर का भी किया जिक्र; पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिस्बेन में वाणिज्य दूतावास के शुभारंभ का एलान किया। साथ ही पीएम ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों से लेकर क्रिकेट तक पर बात की। जहां उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा चलाए गए सबसे बड़े वैक्सिनेशन अभियान का जिक्र करके भारत के बढ़ते कद को दुनिया को दिखाया वहीं, 2014 में के वादे का हवाला देकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज भी कसा। पढ़े ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें...

#WATCH | At the community event in Sydney, Australia, Prime Minister Narendra Modi says, "A new Indian Consulate will be opened soon in Brisbane," pic.twitter.com/uGejFH5uRp

#WATCH | People click selfies with Prime Minister Narendra Modi and Australian PM Anthony Albanese as the two leaders meet them after the community event at Qudos Bank Arena in Sydney. pic.twitter.com/jiFlcb6Xnz