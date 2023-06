PM Modi Dinner: शेफ के साथ जिल बाइडन ने किया काम, तिरंगे की थीम पर सजेगा डाइनिंग स्थल; यह होगा डिनर का मैन्यू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा के लिए मंगलवार को अमेरिका पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडन और अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडन ने पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया है, जिसका मैन्यू सामने आया है। खुद जिल बाइडन ने डिनर की तैयारी में हाथ भी बंटाया है।

डिनर में यह रहेगा मैन्यू

इन्होंने तैयार किया है मैन्यू

अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडन ने गेस्ट शेफ नीना कुर्टिस के साथ डिनर की तैयारियों में हाथ बंटाया। प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस के कार्यकारी शेफ क्रिस कॉमर फोर्ड और व्हाइट हाउस के कार्यकारी पेस्ट्री शेफ सूसी मॉरिसन ने डिनर का मैन्यू तैयार किया है।





#WATCH | Washington, DC | "After dinner, we will have the opportunity to hear one of our nation's incredible talents - Grammy award winner Joshua Bell. His performance will be followed by Penn Masala - a South Asian acapella group from the University of Pennsylvania who are… pic.twitter.com/4EI3RUDzVQ