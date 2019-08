पीएम मोदी की यूएई यात्रा संपन्न, बहरीन के लिए हुए रवाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को यूएई यात्रा संपन्न कर बहरीन के लिए रवाना हो गए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उन्हें छोड़ने उनके साथ एयरपोर्ट तक गए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए शनिवार को पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से सम्मानित किया गया।

Prime Minister Narendra Modi departs for a two-day state visit to Bahrain from Abu Dhabi, UAE. Crown Prince Mohamed bin Zayed Al Nahyan accompanied him to the Airport. pic.twitter.com/KsTPBWeCIp