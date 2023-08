Greece: पीएम मोदी को किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति कैटरीना ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोलू द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। इसमें देवी एथेना के सिर को स्टार के सामने की ओर "केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए" शिलालेख के साथ दर्शाया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पारस्परिक हित के क्षेत्रों में ग्रीस-भारतीय मित्रता को रणनीतिक बढ़ावा देने में पीएम मोदी के निर्णायक योगदान को भी पहचान दी गई है।

#WATCH | PM Narendra Modi conferred with the Grand Cross of the Order of Honour by Greek President Katerina N. Sakellaropoulou in Athens pic.twitter.com/p3Opq0BMyZ