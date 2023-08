{"_id":"64e73842ca8283d6a0076688","slug":"pm-narendra-modi-address-at-brics-africa-outreach-and-brics-plus-dialogue-2023-08-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"BRICS: पीएम मोदी बोले- वसुधैव कुटुंबकम हमारी जीवनशैली का आधार, इथियोपिया के PM अली के साथ की द्विपक्षीय बैठक","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

विस्तार Follow Us

ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि ब्रिक्स देश और यहां मौजूद मित्र राष्ट्र बहुध्रुवीय दुनिया को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ-ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो एटलांटिक तक भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, यह हजारों वर्षों से हमारी जीवनशैली का आधार है। यह हमारी जी-20 अध्यक्षता का भी यह मूल मंत्र है।

#WATCH | PM Narendra Modi at BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue says, "...Around 4,400 Indian peacekeepers which also include women are deployed in Africa to restore peace. We are working with Africa in the fight against terrorism & piracy..." pic.twitter.com/gH4viklU7u — ANI (@ANI) August 24, 2023

#WATCH | PM Narendra Modi at BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue



"India has given high importance to relations with Africa. We have opened 16 new missions in Africa. Today, India is Africa's fourth largest trade partner and the fifth largest investor..." pic.twitter.com/sxe4mEhTNT — ANI (@ANI) August 24, 2023

विज्ञापन

#WATCH | South Africa: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral meeting with Ethiopian PM Abiy Ahmed Ali. pic.twitter.com/Vpzl34DCeM — ANI (@ANI) August 24, 2023

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and President of Senegal Macky Sall hold a bilateral meeting on the sidelines of 15th BRICS Summit in Johannesburg, South Africa. pic.twitter.com/LQheVerriD — ANI (@ANI) August 24, 2023

उन्होंने आगे कहा, लगभग 4,400 भारतीय शांति रक्षक जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, शांति बहाल करने के लिए अफ्रीका में तैनात हैं। हम आतंकवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीका के साथ काम कर रहे हैं।पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व दिया है। हमने अफ्रीका में 16 नए मिशन खोले हैं। आज, भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और पांचवां सबसे बड़ा निवेशक है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक की।