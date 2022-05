{"_id":"6271baccced1d5495720f0b5","slug":"pm-modi-met-denmark-prime-minister-mette-frederiksen-signed-nine-agreements-modi-said-free-trade-treaty-with-european-union-is-possible-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"डेनमार्क: भारत के साथ नौ समझौतों पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले- यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार संधि जल्द संभव","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, कोपेनहेगन। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 04 May 2022 04:59 AM IST