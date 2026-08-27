पराग्वे में गुआरानिया सप्ताह: शास्त्रीय संगीत-राखी की तैयारी, देश में बढ़ रहा भारतीय प्रवासियों का दबदबा

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राखी व गणेश चतुर्थी की भी तैयारियां जारी हैं। गुआरानिया यानी धीमी, आत्मा को छूने वाली धुन वाले संगीत में देश के ओरक्वेस्ता सिन्फोनिका नासियोनाल ने सेंट्रल बैंक ऑफ पराग्वे के ग्रैंड थिएटर में कॉन्सर्ट प्रस्तुत किया। कुछ साल में यहां आकर बसे 1200 भारतीय मूल के लोग घरों में हिंदी, गुजराती-पंजाबी बोलते हैं। व्यावसायिक रूप से ये स्पेनिश भाषा बोलते हैं।भारतीय समुदाय के उद्योगपतियों में वेमारकॉर्प के शीर्ष प्रबंधन ने कहा कि पराग्वे हमारी कर्मभूमि है, पर भारत आत्मा है। आज भारत की बढ़ती वैश्विक साख के चलते स्थानीय प्रशासन और समाज हमें बेहद सम्मान से देखता है। यूपीएल लिमिटेड ग्रुप के सीईओ जयदेव श्रॉफ ने पराग्वे को निवेश के लिए असाधारण देश बताया व कहा उनकी कंपनी ने वहां संपत्ति दोगुनी कर ली है।पराग्वे में भारतीयों का सफर पिछले एक दशक में काफी अधिक तेजी से बदला रहा है। कभी महज रिटेल और सीमावर्ती बाजारों में व्यापार करने वाला यह समुदाय आज पराग्वे के स्टील, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अपना दबदबा बना चुका है।पराग्वे में बसे भारतीयों में सिंधी और पंजाबी लोग अधिक हैं। यहां हर गली-मोहल्ले में राष्ट्रीय पेय तेरेरे (ठंडी हर्बल टी) मिलती है। वहीं, स्थानीय युवाओं के बीच भारतीय समोसे और मसाला चाय का क्रेज बढ़ा है। गुआरानिया सप्ताह में देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में इनकी सैकड़ों स्टाल लगी हैं, जहां मूल निवासी भी भारतीय स्वाद के दीवाने हैं।