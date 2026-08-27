बिल गेट्स की चेतावनी: एआई से नौकरियों और मानव जीवन को गंभीर खतरा, कहा- जोखिम को कम आंक रहीं टेक कंपनियां

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बिल गेट्स ने कहा, जो लोग निजी तौर पर समझते हैं कि यह तकनीक कितनी सक्षम होती जा रही है, वे बेहद चिंतित हैं, पर कोई इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं क्योंकि इससे अगले निवेश दौर पर असर पड़ सकता है।एक समाचार एजेंसी को गेट्स ने बताया कि वे साल के अंत में शी जिनपिंग से मिलने के इच्छुक हैं, ताकि एआई के बढ़ते खतरों को कम करने को वैश्विक प्रयासों का प्रस्ताव रख सकें। उन्होंने कहा, अमेरिका पहले खतरनाक एआई मॉडलों पर प्रतिबंध की पहल करे, तो चीन इसका अनुसरण कर सकता है।गेट्स ने प्रस्ताव रखा कि देशों को एआई के जैविक-हमले या अणु बनाने की क्षमता पर निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने एआई प्रबंधन के लिए नए संगठन की मांग की, जो परमाणु-निरीक्षण व्यवस्था, विमानन नियमों व ओजोन परत संरक्षण समझौतों जैसे तत्वों पर आधारित हो।गेट्स चिंतित हैं कि एआई नौकरियां छीन रहा और यूजरों को मनोवैज्ञानिक रूप से जकड़ रहा है। गेट्स ने उस घटना का जिक्र किया, जिसमें ओपनएआई, एंथ्रोपिक व मेटा प्लेटफॉर्म्स की तकनीक ने साइबर-सुरक्षा परीक्षणों में वास्तविक दुनिया की वेबसाइटों को हैक कर दिया। यह घटनाएं लोगों का दिमाग हिला देने वाली हैं।