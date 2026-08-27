{"_id":"6a8f7440462e097a580a0fa9","slug":"downloads-of-chinese-open-source-ai-models-cross-10-billion-what-impact-will-this-have-on-other-countries-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"चीनी एप ओपन सोर्स एआई मॉडल के डाउनलोड 10 अरब के पार, बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

चीनी AI मॉडलों के इतने बड़े पैमाने पर डाउनलोड होने का सबसे बड़ा असर AI की लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। Qwen, DeepSeek, GLM और Kimi जैसे मॉडल डेवलपर्स को कम लागत पर AI सिस्टम बनाने और अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडल को कस्टमाइज करने का विकल्प दे रहे हैं। इससे OpenAI, Google, Anthropic और Meta जैसी कंपनियों पर भी बेहतर प्रदर्शन और कम कीमत की पेशकश करने का दबाव बढ़ सकता है।



दूसरा असर तकनीकी आत्मनिर्भरता पर होगा। भारत, ब्राजील और अन्य देश अमेरिकी या यूरोपीय AI कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय Chinese open-weight models को अपने डेटा सेंटर और स्थानीय AI सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राजील ने हाल में अपने AI सुपरकंप्यूटिंग कार्यक्रम में चीनी और अमेरिकी दोनों तकनीकों को शामिल किया है, जो इस तरह की संतुलित रणनीति का उदाहरण है।



हालांकि इसके साथ साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और भू-राजनीतिक जोखिम भी जुड़े हैं। कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों को चीनी AI तकनीक के इस्तेमाल से डेटा नियंत्रण और संभावित सुरक्षा जोखिमों की चिंता है। साथ ही, “open-source” कहे जाने वाले हर मॉडल की पारदर्शिता समान नहीं है; कुछ मॉडलों में प्रशिक्षण डेटा या पूरा सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता।



भारत जैसे देशों के लिए यह एक मौका भी है और चुनौती भी। सस्ते और खुले AI मॉडल भारतीय स्टार्टअप और डेवलपर्स को तेजी से AI एप्लिकेशन बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय में केवल विदेशी मॉडल इस्तेमाल करने के बजाय स्थानीय भाषाओं, भारतीय डेटा और अपनी कंप्यूटिंग क्षमता पर आधारित घरेलू AI मॉडल विकसित करना रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।



तीसरी रणनीति ओपन सोर्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। चीन खास तौर पर एआई के क्षेत्र में ओपन सोर्स तकनीक के विकास पर जोर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही ओपन सोर्स प्रतिभाओं को तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद ऐसी संस्कृति बनाना है जिसमें लोग ओपन सोर्स तकनीक को समझें, इस्तेमाल करें और उसके विकास में योगदान दें।

... और पढ़ें