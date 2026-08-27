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US President Donald Trump responds to speculation regarding Mojtaba Khamenei's death!
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मोजतबा खामेनेई की मौत को लेकर अटकलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Thu, 27 Aug 2026 05:22 AM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की मौत को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मोजतबा खामेनेई की मौत हुई है। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि खामेनेई बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ग्लेन बेक के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके शरीर के बाईं तरफ, खासकर हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर खामेनेई की मौत हो चुकी है, तो ईरानी अधिकारी उनकी स्थिति को लेकर दुनिया के सामने एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं।
मोजतबा खामेनेई की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर पिछले कई महीनों से सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों में उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया गया था। उसी हमले में मोजतबा भी घायल हुए थे और उसके बाद से उनका सार्वजनिक रूप से दिखाई न देना उनकी सेहत को लेकर अटकलों का कारण बना हुआ है।
हालांकि, ट्रंप का बयान मोजतबा खामेनेई के जीवित होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। यह उनका आकलन है। उनकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अभी भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। इसलिए वीडियो या खबर की हेडलाइन में “मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं” कहने के बजाय “ट्रंप बोले- मुझे नहीं लगता मोजतबा खामेनेई की मौत हुई है” कहना ज्यादा सटीक रहेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''अगर वह मारे गए हैं, तो वे काफी अच्छा दिखावा कर रहे हैं।'' ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी अधिकारी लगातार 'उनसे बात करने के लिए वापस जाने' और महत्वपूर्ण मामलों पर 'अंतिम मंजूरी' लेने का जिक्र करते हैं। मोजतबा खामेनेई के सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वह काफी हद तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं। उनकी मौजूदा स्थिति की पुष्टि करने वाली हाल की कोई स्पष्ट तस्वीर, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है।
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