शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   World ›   Pakistani actor , who is seen with PM Imran Khan admired that He is ISI agent

पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के साथ दिख चुके पाक कलाकार ने माना- मैं आईएसआई एजेंट

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 17 Aug 2019 05:55 AM IST
हमजा अली अब्बासी
हमजा अली अब्बासी - फोटो : social media
ख़बर सुनें
पाकिस्तानी कलाकार हमजा अली अब्बासी ने ट्वीट कर कहा कि वह आईएसआई एजेंट हैं। अब्बासी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर ट्वीट किया, एक भारतीय चैनल का दावा है कि मैं आईएसआई का अंडरकवर एजेंट हूं। यह सही नहीं है, मैं अंडरकवर नहीं बल्कि पूरी तरह से और गर्व के साथ आईएसआई एजेंट हूं। 
विज्ञापन




उसने कहा- मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैं ही नहीं देश के सभी 20 करोड़ लोग आईएसआई एजेंट हैं। कई मौकों पर पाक पीएम इमरान खान के साथ दिख चुके अब्बास ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर आरएसएस और भाजपा की विचारधारा पर कई ट्वीट किए।

विज्ञापन

Recommended

Atal Bihari Vajpayee had shaken everyone by his tremendous speeches
India News

अपने जबरदस्त भाषणों से अटल बिहारी वाजपेयी ने सबको हिला दिया था..

16 अगस्त 2019

Cricket News

29 साल के इतिहास में भारत ने देखे 16 कोच, रवि शास्त्री को तीसरी बार मिली जिम्मेदारी 

16 अगस्त 2019

Ravi Shastri
बिशन सिंह बेदी
अब्बास अली बेग
अजित वाडेकर
Cricket News

29 साल के इतिहास में भारत ने देखे 16 कोच, रवि शास्त्री को तीसरी बार मिली जिम्मेदारी 

16 अगस्त 2019

16 august 2019 rashifal horoscope
Predictions

16 अगस्त राशिफल: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन, पढ़ें दैनिक राशिफल

16 अगस्त 2019

फैशन इंडस्ट्री दे रही है खास मौके, इन्वर्टिस संग करें खुद को तैयार
Invertis university

फैशन इंडस्ट्री दे रही है खास मौके, इन्वर्टिस संग करें खुद को तैयार
Cricket News

फिर चली कप्तान कोहली की मर्जी, रवि शास्त्री ही होंंगे टीम इंडिया के अगले कोच!

16 अगस्त 2019

robin singh
विराट कोहली और रवि शास्त्री
माइक हेसन
Cricket News

फिर चली कप्तान कोहली की मर्जी, रवि शास्त्री ही होंंगे टीम इंडिया के अगले कोच!

16 अगस्त 2019

भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी (फाइल फोटो)
Delhi NCR

अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथिः उनकी जिंदगी के 6 राज, शादी की बात पर भरी सदन में दिया था जवाब

16 अगस्त 2019

Cricket News

पूर्व चयनकर्ता बैटिंग कोच की रेस में सबसे आगे, टीम इंडिया के नए स्टाफ का हो सकता है आज एलान

16 अगस्त 2019

टीम इंडिया
भारत अरुण और रवि शास्त्री
विक्रम राठौड़
एम एस धोनी-विक्रम राठौड़
Cricket News

पूर्व चयनकर्ता बैटिंग कोच की रेस में सबसे आगे, टीम इंडिया के नए स्टाफ का हो सकता है आज एलान

16 अगस्त 2019

अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस जन्माष्टमी मथुरा में संतान गोपाल पाठ और हवन करवाएं - 24 अगस्त 2019
Astrology Services

अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस जन्माष्टमी मथुरा में संतान गोपाल पाठ और हवन करवाएं - 24 अगस्त 2019
विज्ञापन
pakistani pm imran khan hamza ali abbasi pm imran khan pakistani artist
विज्ञापन
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

Spotlight

भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी (फाइल फोटो)
Delhi NCR

अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथिः उनकी जिंदगी के 6 राज, शादी की बात पर भरी सदन में दिया था जवाब

16 अगस्त 2019

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ( इसरो ) की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
Blog

इसरो के 50 सालः चन्द्रयान-2 दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतरेगा?

14 अगस्त 2019

विज्ञापन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
India News

73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पढ़िए पूरा भाषण

15 अगस्त 2019

सांकेतिक तस्वीर
World

कीनिया: मौत के बाद कब्र से शव निकाल कर उतार ली वर्दी, लगे गंभीर आरोप, पढ़ें क्या है पूरा मामला

16 अगस्त 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
India News

Independence Day 2019: प्रधानमंत्री मोदी ने पीला साफा पहन किया देश को संबोधित

15 अगस्त 2019

विज्ञापन
हितेश (फाइल फोटो)
Faridabad

रेस्तरां में पत्नी के साथ मना रहा था जन्मदिन की पार्टी, हुआ कुछ ऐसा बेटे के सिर से उठा बाप का साया

15 अगस्त 2019

Sunny Deol and Nitin Gadkari
Bollywood

RSS मुख्यालय पहुंचे सनी देओल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लगाए हिन्दुस्तान जिंदाबाद के नारे

15 अगस्त 2019

Ro Khanna
World

पाक कांग्रेसनल कॉकस में शरीक हुए भारतवंशी सांसद रो खन्ना, शामिल होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी 

15 अगस्त 2019

हथियार समेत युवक
Meerut

यूपी: हाथ में ग्रेनेड लिए फोटो वायरल, मचा हड़कंप, पुलिस ने हिरासत में लिया

15 अगस्त 2019

सांकेतिक तस्वीर
Delhi NCR

फ्लैट खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क बनाएगी यूपी रेरा, मिलेगी हर जानकारी

14 अगस्त 2019

विज्ञापन
विज्ञापन

Most Read

सैयद अकबरुद्दीन
World

कश्मीर मुद्दे पर यूएन में बैठक, भारत ने कहा- पाक पहले आतंकवाद रोके तब वार्ता संभव

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में हुई बंद दरवाजे की बैठक हुई। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने बैठक से इतर भारत का पक्ष रखा।

16 अगस्त 2019

विज्ञापन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
World

...तो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, डेनमार्क स्वराज्य का है हिस्सा

17 अगस्त 2019

Mexico bCity
World

मेक्सिको में भूख-प्यास से तड़पते बांग्लादेश और श्रीलंका के 68 प्रवासी मिले 

17 अगस्त 2019

इमरान खान (फाइल फोटो)
World

कश्मीर मुद्दे पर हताश इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन

16 अगस्त 2019

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान
World

तीन सैनिकों के मारे जाने से आगबबूला पाक, भारतीय उप उच्चायुक्त को किया तलब

16 अगस्त 2019

मक्के के खेत में लैंड हुआ विमान
World

रूस में पायलट ने मक्के के खेत में विमान को उतार बचाई 233 लोगों की जान

16 अगस्त 2019

फाइल फोटो ( संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक)
World

कश्मीर: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बंद कमरे में कर सकती है बैठक, 54 साल पहले हुआ था ऐसा कुछ

16 अगस्त 2019

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मस्जिद में बम धमाका
World

पाकिस्तान: बलूचिस्तान में क्वेटा के नजदीक मस्जिद में बम धमाका, चार लोगों की मौत, 15 घायल हुए

16 अगस्त 2019

पाकिस्तानी सीडी की दुकान
World

भारत से घबराया पाक अब बॉलीवुड फिल्मों पर रोक के लिए सीडी की दुकानों पर कर रहा छापेमारी

16 अगस्त 2019

जाकिर नाईक (फाइल फोटो)
World

जाकिर नाइक पर लटकी तलवार, छीनी जा सकती है मलेशिया की नागरिकता

16 अगस्त 2019

Recommended Videos

अनुच्छेद 370 पर UNSC में पाकिस्तान को झटका, भारत की दो टूक- ये पूरी तरह हमारा आंतरिक मामला

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक की मांग की थी। इस बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसे चीन के अलावा किसी और का साथ नहीं मिला है।

16 अगस्त 2019

शिवराज 3:01

जब घायल युवक को देख दौड़ पड़े शिवराज सिंह चौहान

16 अगस्त 2019

जम्मू और कश्मीर 1:48

हवाई कंपनियों ने 23 अगस्त तक श्रीनगर की उड़ानें रद्द कीं, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

16 अगस्त 2019

भारी बारिश 1:10

मध्य प्रदेश के नीमच में हादसा, नहर में जल स्तर बढ़ने के कारण अस्थायी दुकानें बहीं

16 अगस्त 2019

क्रिकेट 3:01

विश्व कप में हार के बावजूद रवि शास्त्री आखिर क्यों फिर से चुने गए टीम इंडिया के कोच?

16 अगस्त 2019

Related

इमरान खान और शी जिनपिंग
World

कश्मीर मामले पर चीन ने यूएन से की चर्चा करने की अपील, कुरैशी का पीएम मोदी पर निशाना

15 अगस्त 2019

इल्हान उमर और राशिदा तलैब
World

ट्रंप के प्रतिबंध वाले बयान के बाद इस्राइल ने दो महिला सांसदों की यात्रा पर रोक लगाई     

16 अगस्त 2019

बलूचिस्तान की आजादी
World

स्वतंत्रता दिवस पर बलोच लोगों ने लगाई पीएम मोदी से गुहार, बोले- हमें भी पाक से दिलाएं आजादी

15 अगस्त 2019

सांकेतिक तस्वीर
World

उत्तर कोरिया ने फिर दागीं दो प्रोजेक्टाइल मिसाइल, तीन हफ्ते में छठवीं बार किया ऐसा, बढ़ेगा तनाव

16 अगस्त 2019

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान
World

कश्मीर पर तिलमिलाए पाक का नया ड्रामा, स्वतंत्रता दिवस मनाने पीओके जाएंगे इमरान खान

13 अगस्त 2019

पाक प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
World

भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर पाक की नापाक हरकत, कश्मीर मुद्दे को लेकर मनाया 'काला दिवस'

15 अगस्त 2019

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Tools

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Limited