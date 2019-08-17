पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के साथ दिख चुके पाक कलाकार ने माना- मैं आईएसआई एजेंट

So tht over actor & war mongerer for ratings guy Arnab/his channel declared me an undercover ISI agent! Let me clarify, i am not an "undercover" ISI agent, i am very openly/proudly an ISI agent, just like more than 200 million Pakistanis are proud ISI agents! #15thAugustBlackDay pic.twitter.com/P6O4Qyk5ff— Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi) August 15, 2019
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जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में हुई बंद दरवाजे की बैठक हुई। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने बैठक से इतर भारत का पक्ष रखा।
16 अगस्त 2019