तेल-गैस कंपनियों को मिलेगी खुली छूट?: ट्रंप सरकार ने हटाईं मीथेन पर लगी पाबंदियां, जलवायु पर क्या पड़ेगा असर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए मीथेन गैस के उत्सर्जन पर लगाई गई पाबंदियों को खत्म करने का एलान किया है। यह नियम पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में लाया गया था, जिसका मकसद तेल और गैस की ड्रिलिंग के दौरान निकलने वाली मीथेन गैस को कम करना था। ट्रंप का दावा है कि इस फैसले से ऊर्जा कंपनियों और आम लोगों को आर्थिक फायदा होगा। हालांकि, पर्यावरण संगठनों ने इसे जलवायु और लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह बताया है।

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