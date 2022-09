Pakistan: बलूचिस्तान के भीड़-भाड़ वाले बाजार में बम धमाका, एक की मौत-20 से ज्यादा घायल

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में शुक्रवार को बम धमाका हो गया। घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है।

#Video: At least 20 people were injured after a bomb blast ripped through a shop in a busy market in #Pakistan's restive Balochistan province today. The incident happened in the sweet shop located in a crowded market located in Kohlu district of #Balochistan.#BalochistanBlast pic.twitter.com/0R0HPxjn1G