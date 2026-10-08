रूस में लैब कर्मी की मौत पर सस्पेंस: डब्लूएचओ ने कहा- नहीं पता मौत की वजह; प्लेग फैलने का था दावा

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डब्लूएचओ की महामारी प्रबंधन निदेशक मारिया वान केरखोव ने कहा कि एजेंसी को यह जानकारी नहीं है कि 2 अक्तूबर को हुई महिला की मौत के पीछे कौन सी वजह थी। उन्होंने कहा, 'इसीलिए हमें और अधिक जानकारी की जरूरत है।' रूस की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी संस्था रोस्पोट्रेबनादजोर ने अपने संक्षिप्त बयानों में इस मामले को प्लेग से नहीं जोड़ा है। संस्था ने केवल इतना कहा है कि व्यापक जांच में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि लैब कर्मी जिस बीमारी से पीड़ित थीं, वह प्लेग थी।लैब कर्मी की संदिग्ध मौत के बाद से रूसी अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी को काफी हद तक सीमित रखा है। इस घटना को लेकर गोपनीयता बनी हुई है और ऐसी अटकलें भी लगाई गई हैं कि मौत प्लेग के कारण हुई हो सकती है। इस मामले से दुनियाभर में चिंता बढ़ी है, लेकिन रूस के सरकारी टेलीविजन और अन्य राष्ट्रीय मीडिया ने इस विषय से दूरी बनाए रखी है।डब्लूएचओ के अनुसार, रूस ने कहा है कि महिला की मौत निमोनिया के कारण हुई, जिसे उसने एक सामान्य तीव्र श्वसन वायरल संक्रमण बताया है। रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों को हाल में प्लेग का कोई मामला भी नहीं मिला है। डब्लूएचओ ने यह भी माना है कि निमोनिया एक आम बीमारी है। वान केरखोव ने कहा, 'हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह संक्रमित कैसे हुईं।'उनकी टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के पास इस प्रयोगशाला में हुई घटना को लेकर जवाबों से अधिक सवाल हैं। यह संस्थान प्लेग पर शोध करता है और करीब एक सदी पहले उस क्षेत्र में इस बीमारी के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया था, जहां प्लेग स्थानिक बीमारी के रूप में मौजूद है।