सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति का दावा: कहा- पीएम मोदी को कमजोर करने की हो रही कोशिश; तारीफ में और क्या बोले?

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“𝐏𝐌 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧𝐬. 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐢𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐌 𝐌𝐨𝐝𝐢. 𝐇𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮𝐬 𝐣𝐨𝐛.” - President of Serbia When world leaders speak like this about our Prime Minister, it says everything. India under PM Modi is rising, and the world is taking notice. #25YearsOfSeva — BJP (@BJP4India) October 7, 2026

वुसिक की एक पॉडकास्ट के दौरान बातचीत की क्लिप बुधवार को सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे किए।वुसिक पिछले महीने सर्बिया के राष्ट्रपति पद से हटे हैं। वह संसदीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने दुनिया के कई नेताओं को कमजोर करने की कथित कोशिशों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "आपके पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं। और अब उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वह महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं।"वुसिक ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण बन गया है और एक ताकत के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत बड़े काम किए हैं, फिर भी उन्हें यह कहकर कमजोर करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की या उन्हें कुछ पता नहीं है।हालांकि, वुसिक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने की कथित कोशिशों के पीछे कौन है या किस तरह उन्हें कमजोर किया जा रहा है। भाजपा ने वुसिक के बयान को पीएम मोदी के नेतृत्व के समर्थन के तौर पर पेश किया। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब दुनिया के नेता भारत के पीएम के बारे में इस तरह बात करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत कुछ बताता है। पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया इस पर ध्यान दे रही है।इससे पहले बुधवार को वुसिक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत कम लोग यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने देश की सेवा में 25 वर्ष समर्पित किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया।वुसिक ने कहा कि वह जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और उसके भविष्य को लेकर कितनी गहरी चिंता रखते हैं और दुनिया देख सकती है कि उन्होंने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। जून में भी वुसिक उन शुरुआती नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने पीएम मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी थी।इस साल फरवरी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। यह दोनों नेताओं की दूसरी बैठक थी। इससे पहले वुसिक 2017 में जीवंत गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारतीयों से "हम करके दिखाएंगे" की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।