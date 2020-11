भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से एक खास तरह के संबंधः केपी शर्मा ओली

सार भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

अधिकारियों ने इस मुलाकात की जानकारी दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विदेश नीति सलाहकार के अनुसार प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से एक खास तरह के रिश्ते हैं और दोनों देशों के बीच सभी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है।

During meeting, the PM said that Nepal & India have long-standing special relationship. PM expressed confidence that there was a good friendship between India & Nepal & that issues between the two countries would be resolved through dialogue: Political Advisor to Nepal PM KP Oli https://t.co/CTTgodC5l6