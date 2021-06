नेपाल: भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तमकोशी नदी ने धरा रौद्र रूप, बाढ़ की चेतावनी जारी

नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश से तराई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है । प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। साथ ही बचे हुए लोगों से भी ऊंची जगहों पर शरण लेने की अपील की गई है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ से बिहार की नदियां भी उफान पर है। वहीं, डोलखा में तमकोशी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डोलखा जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने यहां के लोगों से सुरक्षित जगह जाने को कहा है। लाउडस्पीकर के जरिए प्रशासन इस इलाके के रहवासियों को जागरूक कर रहा है। बता दें कि नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ से अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, कई लोगों के लापता होने की खबर है।

Nepal | Dolakha district administration issues flood warning for people living along the flood-plains of Tamakoshi river in Dolakha. Landslide has damaged river system near RongXia city, Tingri County. It could likely cause sudden flash flood. pic.twitter.com/JpgjL8iGLW