PM Modi France Visit: पेरिस के एलिसी पैलेस पहुंचे पीएम मोदी, निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे इमैनुएल मैक्रों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी रात्रिभोज के लिए एलिसी पैलेस पहुंचे हैं। यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका स्वागत किया। मैक्रों ने पीएम मोदी के लिए निजी रात्रिभोज की मेजबानी की।

#WATCH | PM Narendra Modi arrives at Elysee Palace in Paris for the dinner hosted by French President Emmanuel Macron.