ASEAN Summit: जकार्ता पहुंचने पर PM मोदी का जोरदार स्वागत, वी लव मोदी से गूंज उठा पूरा शहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। जैसे ही वह जकार्ता हवाईअड्डे के बाहर आए वैसे ही प्रवासी भारतीयों की भीड़ लग गई। सभी ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरा शहर मोदी-मोदी और भारत माता के जयकारों से गूंज उठा।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम

दरअसल, पीएम मोदी 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए जकार्ता गए हैं। वह गुरुवार करीब साढ़े चार बजे जकार्ता पहुंचे, जहां उनका स्वागत सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि, बूढ़ों और बच्चों ने भी किया।

#WATCH | Indonesia: Members of Indian Diaspora greet and shake hands with PM Modi as he arrives at hotel in Jakarta pic.twitter.com/v8BPmXUlgW

पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे लोग शान से तिरंगा लहरा रहे थे। पीएम मोदी ने भी प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के इंडोनेशिया आने से बहुत खुशी मिली है।इसके बाद पीएम मोदी जकार्ता के होटल पहुंचे, जहां पर भारतीय और इंडोनेशियाई समुदाय के लोगों ने सांस्कृतिक नृत्य करके उनका स्वागत किया। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए हर कोई उत्सुक था। वहीं, पीएम ने भी होटल में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया।

वी लव मोदी

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और उनके स्वागत करने को लेकर इंडोनेशियाई समुदाय के लोगों में भी अलग चमक देखने को मिली। लोगों ने कहा कि हम इंडोनेशिया से हैं, लेकिन भारत से प्यार करते हैं। हम पीएम मोदी से मिलने और इंडोनेशिया में उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। इस दौरान WE LOVE MODI यानी ‘हम पीएम मोदी से प्यार करते हैं’ के नारे लगे।



#WATCH | Members of the Indonesian community welcomed Prime Minister Narendra Modi as he arrived at a hotel in Jakarta, earlier today.



"We are here from the Indonesian Community that loves India. We are excited to meet PM Modi and to welcome him to Indonesia," said members of… pic.twitter.com/MTuZMrKzsU