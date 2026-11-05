मेलानिया ट्रंप का बड़ा दांव: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ओलेश्की में कराया सीजफायर,क्या टिक पाएगी शांति?

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व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव और यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल दाविद अराखामिया एक साथ शामिल हुए।

मेलानिया ट्रंप की मध्यस्थता में दक्षिणी यूक्रेन के खेरसुन क्षेत्र के ओलेश्की गांव में 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 6 दिनों का सीजफायर सफलतापूर्वक चला।

साढ़े चार साल लंबे युद्ध के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थानीय संघर्ष विराम रहा, जिसके दौरान 750 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

कार्यक्रम में बोलते हुए किरिल दिमित्रीव ने संघर्ष विराम में मेलानिया ट्रंप की सराहनीय भूमिका के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस अभियान के लिए खुद व्यक्तिगत निर्देश दिए थे और फर्स्ट लेडी के प्रति अपनी तरफ से विशेष आभार व्यक्त किया है। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि ओलेश्की गांव में छह दिन तक चला यह सीजफायर आने वाले समय में एक स्थायी और बड़े समाधान की शुरुआत बन सकता है।दक्षिणी यूक्रेन के खेरसुन क्षेत्र में स्थित रूसी कब्जे वाले ओलेश्की गांव में 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यह सीजफायर लागू रहा। बीते 23 अक्तूबर को अमेरिका, रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच हुए समझौते के बाद इसकी घोषणा की गई थी। साढ़े चार साल से चल रहे इस युद्ध के दौरान यह अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष विराम माना जा रहा है।ओलेश्की में जब युद्ध रुका, तब वहां करीब 2,000 नागरिक फंसे हुए थे और स्थिति बेहद नाजुक थी। नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकलने या वहीं रहकर राशन-दवाएं प्राप्त करने का विकल्प दिया गया। मेलानिया ट्रंप ने बताया कि मानवीय काफिले की मदद से 750 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिन्होंने सीमाओं पर अपने परिजनों से भावुक पुनर्मिलन किया।