पार्टी के दौरान नरसंहार: दक्षिण अफ्रीका में अंधाधुंध गोलीबारी, गर्भवती महिला समेत 11 लोगों की मौत

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पुलिस ने बताया कि घर में पार्टी चल रही थी, तभी तीन संदिग्ध हमलावर घर में घुसे और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोली लगने से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। घटना की वजह का अभी पता नहीं चल सका है।पुलिस ने बताया कि पार्टी में कई लोग ऐसे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे में गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है और जांच जारी है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक कार जली हुई अवस्था में मिली थी, इसे भी गोलीबारी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है।दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की यह पहली घटना नहीं है और हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है। इसी साल जून में भी दक्षिण अफ्रीका में ऐसी घटना हुई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। बीते साल दिसंबर में भी दो अलग-अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई थी।