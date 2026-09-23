पश्चिम एशिया तनाव: ओमान के पास मालवाहक जहाज पर हमला, एक भारतीय नागरिक की मौत; हमले के वक्त इतने नाविक थे सवार
भारत की ओर जा रहे मालवाहक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जहाज पर 19 भारतीय नागरिक सवार थे। दूतावास ओमानी अधिकारियों के संपर्क में है और चालक दल के सभी सदस्यों की सुरक्षा पर नजर रख रहा है।
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भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि वह घटना पर लगातार नजर रख रहा है। जहाज पर कुल 19 भारतीय नागरिक सवार थे। दूतावास ने कहा कि एक भारतीय नागरिक की मौत से वह बेहद दुखी है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है।
हमले की किसी ने भी नहीं ली जिम्मेदारी
दूतावास ने बताया कि वह आरपीएसएल के साथ समन्वय कर रहा है और मृतक के परिवार के भी संपर्क में है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एमवी केप डाओ पर हमला किसने किया। दूतावास ने कहा कि सभी चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।
We are closely monitoring the attack on MV Cape Dao today while transiting toward India, and are in close coordination with Omani authorities regarding the safety of all crew on board, including 19 Indian nationals.We are deeply saddened by the loss of one Indian national in…— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) September 23, 2026
मृतक की पहचान आई सामने
फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (एफएसयूआई) ने एक्स पर एक पोस्ट में मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी सुरज यादव के रूप में की। वह जहाज पर वाइपर के पद पर तैनात थे। यूनियन ने कहा, "एक और भारतीय नाविक की मौत हो गई।" संगठन ने बताया कि भारत की ओर जाते समय एमवी केप डाओ पर हमला होने के बाद यादव की मौत हुई।
Another Indian seafarer killed.— FSUI (@FSUIINDIA) September 23, 2026
Wiper Suraj Yadav of Deoria, Uttar Pradesh, is dead after MV Cape Dao was attacked today while sailing toward India.
28 crew on board, 20 of them Indian.
Two torpedoes: • Port side C-deck (accommodation) • Port side hull (engine room)
Assurances… pic.twitter.com/AvrD2p1Cwd
एफएसयूआई ने दावा किया है कि जहाज पर कुल 28 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 20 भारतीय थे। हालांकि, यह संख्या भारतीय दूतावास की ओर से बताई गई 19 भारतीय नागरिकों की संख्या से अलग है।
जहाज पर हमले को लेकर एफएसयूआई ने किया क्या दावा?
एफएसयूआई के मुताबिक, जहाज पर दो टॉरपीडो से हमला किया गया। इनमें से एक टॉरपीडो जहाज के सी-डेक के आवासीय हिस्से के बाईं ओर लगा, जबकि दूसरा इंजन रूम के पास बाईं ओर के बाहरी हिस्से से टकराया।
यूनियन ने कहा कि इस हमले से होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास नागरिक नाविकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। संगठन ने तत्काल जवाबदेही तय करने, सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने और यादव समेत अब भी खतरे में मौजूद अन्य भारतीय नाविकों के लिए न्याय की मांग की। एफएसयूआई ने कहा, "आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। होर्मुज और उसके आसपास निर्दोष नागरिक नाविकों की हत्या की जा रही है।"