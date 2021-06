यूएन: मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित, भारत ने दी बधाई

मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए वोट पड़े थे। बहुमत से जीते अब्दुल्ला शाहिद सितंबर से महासभा की कमान संभालेंगे।

Maldives Foreign Minister Abdullah Shahid has been elected as President of 76th UN General Assembly (PGA) with majority. Maldives had announced his candidature in December 2018. India announced its support for Shahid during Foreign Secy's visit to Maldives in Nov 2020: Sources