ट्रंप का एक और यू-टर्न: चीनी सामानों पर टैरिफ छूट दो महीने और बढ़ी, ड्रैगन को राहत देने के पीछे क्या है वजह?

अमेरिका ने चीनी सामानों की 178 श्रेणियों पर अतिरिक्त शुल्क से मिली छूट को 9 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार प्रतिबद्धताओं को लेकर बातचीत जारी है।अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने मंगलवार (स्थानीय समय) को 'फेडरल रजिस्टर' में एक नोटिस जारी करके छूट की अवधि को दो महीने और बढ़ाने की घोषणा की। इससे 9 नवंबर के बाद ये छूट खत्म नहीं होंगी।

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इस फैसले से अमेरिकी आयातकों को कुछ खास चीनी उत्पादों को बिना अतिरिक्त शुल्क चुकाए मंगाना जारी रखने की अनुमति मिल गई है। ये अतिरिक्त शुल्क 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' की धारा 301 के तहत लगाए गए थे। यह विस्तार उन सामानों पर लागू होगा जो 10 नवंबर, 2026 से लेकर 9 जनवरी, 2027 को रात 11:59 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक अमेरिका में आएंगे। नोटिस में कहा गया है, 'चीन के साथ चल रही बातचीत को देखते हुए, व्यापार प्रतिनिधि ने तय किया है कि अभी दी गई सभी 178 छूटों को 10 जनवरी, 2027 तक बढ़ाना उचित होगा।'इन छूटों में 164 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, जिन्हें पहले के टैरिफ राहत उपायों से आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा, इसमें सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 14 श्रेणियां भी शामिल हैं।ये छूट केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू होती हैं जो विशिष्ट कस्टम वर्गीकरण और विवरणों की शर्तों को पूरा करते हैं। चीन से होने वाले अन्य आयात पर पहले की तरह ही टैरिफ लागू रहेंगे।यूएसटीआर (यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) ने बताया कि यह विस्तार देने से पहले, पिछली समीक्षाओं के दौरान मिली सार्वजनिक टिप्पणियों, सलाहकार समितियों की सिफारिशों और 'सेक्शन 301 कमेटी' (जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है) की सलाह पर विचार किया गया। एजेंसी ने भविष्य में और बदलावों की संभावना भी खुली रखी है।नोटिस में कहा गया है, 'ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जरूरत के हिसाब से आगे और विस्तार देने या अन्य बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं।' यह घोषणा 6 नवंबर को अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की, चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के चार दिन बाद आई है।इस बातचीत के दौरान, ग्रीर ने बीजिंग से आग्रह किया कि वह पिछले व्यापार समझौतों के तहत किए गए वादों को पूरा करे। इनमें विशेष रूप से अमेरिकी कृषि निर्यात, 'रेयर अर्थ' तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े वादे शामिल हैं। ग्रीर ने इस बात पर जोर दिया कि चीन को इन वादों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।प्रशासन ने कहा कि वह समझौतों के पालन पर नजर रखना जारी रखेगा। साथ ही, वह एक ऐसा संतुलित व्यापार संबंध बनाने की कोशिश करेगा जिससे अमेरिकी किसानों, निर्माताओं और श्रमिकों को फायदा हो। यह विस्तार, अन्य बातों के अलावा, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच बनी एक व्यापार समझ (ट्रेड अंडरस्टैंडिंग) पर आधारित है।उस समझौते के तहत, वाशिंगटन कुछ अतिरिक्त टैरिफ से छूट बनाए रखने पर सहमत हुआ था। वहीं, बीजिंग ने अमेरिकी सामानों पर अपनी छूट को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का वादा किया था। इस समझौते में अमेरिकी कृषि उत्पादों की चीन द्वारा खरीद, 'रेयर अर्थ' तत्वों के निर्यात पर लगी पाबंदियां, और अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को प्रभावित करने वाले व्यापार उपायों जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था।इसके बाद, यूएसटीआर ने इन 178 छूटों को 9 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया था। मंगलवार के इस फैसले से उन व्यवसायों को दो महीने का और समय मिल गया है, जो इन छूटों पर निर्भर हैं। एजेंसी ने बताया कि 'यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन' कस्टम एंट्री और इस विस्तार को लागू करने से जुड़े निर्देश जारी करेगा।