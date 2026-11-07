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दिल दहला देने वाली वारदात: पोलैंड की राजधानी के पास मुख्य बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी; पांच मरे, कई लोग घायल

Sat, 07 Nov 2026 08:54 PM IST
राकेश कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 07 Nov 2026 08:54 PM IST
सार

पोलैंड के क्राको शहर में मुख्य बाजार के पास शनिवार को हुई अचानक गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई और कम से कम एक दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पर बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और गृह मंत्रालय उन्हें लगातार अपडेट दे रहा है। हालांकि, अभी तक हमलावर की पहचान और हमले के पीछे के मकसद का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है।

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पोलैंड में गोलीबारी, पांच लोगों की मौत - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पोलैंड के खूबसूरत शहर क्राको से शनिवार शाम एक बेहद डरावनी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। शहर के मुख्य बाजार के पास अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और फायर ब्रिगेड के हवाले से मिल रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस खतरनाक गोलीबारी में पांच बेकसूर लोगों की जान चली गई है, जबकि कम से कम एक दर्ज अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया है। 
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घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
घटना की जानकारी मिलते ही क्राको की पुलिस और तमाम आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ गईं और चंद मिनटों में पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। पोलिश प्रसारक आरएमएफ24 की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और हालात पर काबू पाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां तक कि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए क्राको के मुख्य बाजार में ही एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को भी उतारा गया है, ताकि गंभीर रूप से घायलों को तुरंत इलाज मिल सके।
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प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने क्या कहा?
इस दर्दनाक घटना के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश को संबोधित करते हुए स्थिति की गंभीरता पर बात की। उन्होंने अपने संदेश में साफ किया कि पुलिस इस पूरे मामले की बहुत बारीकी से जांच कर रही है और वह खुद गृह मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री पल-पल की अपडेट ले रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि आखिर इस खूनी खेल के पीछे कौन लोग थे और इसके तार कहां तक जुड़े हैं।
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यह भी पढ़ेंयमन की राजधानी के पास हवाई हमला: गांव पर बरसीं मिसाइलों से तबाही, 22 लोगों की मौत; क्यों बिगड़े हालात?

हमलावर और उसकी मंशा का अब तक क्या पता चला?
सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस जानलेवा हमले को अंजाम देने वाला हमलावर कौन था और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने अभी तक किसी भी हमलावर की पहचान, उसके मकसद या फिर गोलीबारी में घायल हुए लोगों की सेहत के बारे में कोई आधिकारिक और विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। सुरक्षा एजेंसियां चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही हैं और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सच सामने आ सके।
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