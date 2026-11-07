दिल दहला देने वाली वारदात: पोलैंड की राजधानी के पास मुख्य बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी; पांच मरे, कई लोग घायल

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घटना की जानकारी मिलते ही क्राको की पुलिस और तमाम आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ गईं और चंद मिनटों में पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। पोलिश प्रसारक आरएमएफ24 की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और हालात पर काबू पाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां तक कि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए क्राको के मुख्य बाजार में ही एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को भी उतारा गया है, ताकि गंभीर रूप से घायलों को तुरंत इलाज मिल सके।इस दर्दनाक घटना के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश को संबोधित करते हुए स्थिति की गंभीरता पर बात की। उन्होंने अपने संदेश में साफ किया कि पुलिस इस पूरे मामले की बहुत बारीकी से जांच कर रही है और वह खुद गृह मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री पल-पल की अपडेट ले रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि आखिर इस खूनी खेल के पीछे कौन लोग थे और इसके तार कहां तक जुड़े हैं।सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस जानलेवा हमले को अंजाम देने वाला हमलावर कौन था और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने अभी तक किसी भी हमलावर की पहचान, उसके मकसद या फिर गोलीबारी में घायल हुए लोगों की सेहत के बारे में कोई आधिकारिक और विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। सुरक्षा एजेंसियां चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही हैं और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सच सामने आ सके।