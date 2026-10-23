केन्या: भराभराकर गिरी कई मंजिला निर्माणाधीन इमारत, मची अफरा-तफरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका; देखें वीडियो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नैरोबी। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 23 Oct 2026 08:43 PM IST
सार
केन्या की राजधानी नैरोबी के ईस्टले इलाके में निर्माणाधीन ऊंची इमारत ढह गई। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। हादसे के बाद मौके पर क्या हालात हैं और बचाव अभियान में क्या चुनौतियां आ रही हैं? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
विज्ञापन
विस्तार
केन्या की राजधानी नैरोबी के एक व्यस्त व्यावसायिक इलाके में शुक्रवार को एक ऊंची इमारत ढह गई और मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।
यह इमारत नैरोबी के ईस्टले इलाके में एक व्यस्त व्यावसायिक सड़क के किनारे निर्माणाधीन थी। इस इलाके में हजारों व्यापारी और स्थानीय निवासी अक्सर मौजूद रहते हैं।
ये भी पढ़ें: जॉर्डन: चर्च में गोलीबारी में सात की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर; संदिग्धों की तलाश कर रहे सुरक्षा बल
कितनी ऊंची थी इमारत?
नैरोबी के पुलिस प्रमुख ईसा मोहम्मद ने बताया कि इमारत में 10 से अधिक मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था। बचाव अभियान में बाधा आई, क्योंकि आसपास की दुकानों में लूटपाट शुरू करने वाले लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिसकर्मी घटनास्थल को खाली कराने और आपातकालीन बचाव दलों के लिए रास्ता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे।
विज्ञापन
केन्या रेड क्रॉस ने लोगों से क्या अपील की?
केन्या रेड क्रॉस ने कहा कि उसकी टीमें घटनास्थल की ओर जा रही हैं। उसने लोगों से बचावकर्मियों को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त जगह देने की अपील की।
विज्ञापन
यह इमारत नैरोबी के ईस्टले इलाके में एक व्यस्त व्यावसायिक सड़क के किनारे निर्माणाधीन थी। इस इलाके में हजारों व्यापारी और स्थानीय निवासी अक्सर मौजूद रहते हैं।
ये भी पढ़ें: जॉर्डन: चर्च में गोलीबारी में सात की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर; संदिग्धों की तलाश कर रहे सुरक्षा बल
विज्ञापन
कितनी ऊंची थी इमारत?
नैरोबी के पुलिस प्रमुख ईसा मोहम्मद ने बताया कि इमारत में 10 से अधिक मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था। बचाव अभियान में बाधा आई, क्योंकि आसपास की दुकानों में लूटपाट शुरू करने वाले लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिसकर्मी घटनास्थल को खाली कराने और आपातकालीन बचाव दलों के लिए रास्ता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे।
विज्ञापन
Multi-story building under construction collapses in Kenya's Nairobi Rescue teams are on scene using machinery to clear debris, with people feared trapped under the rubble Police also fired tear gas to disperse crowds and prevent looting https://t.co/uzDzpj88rf— RT (@RT_com) October 23, 2026
केन्या रेड क्रॉस ने लोगों से क्या अपील की?
केन्या रेड क्रॉस ने कहा कि उसकी टीमें घटनास्थल की ओर जा रही हैं। उसने लोगों से बचावकर्मियों को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त जगह देने की अपील की।