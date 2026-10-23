फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Jordan Church Shooting: Several Killed as Gunmen Open Fire During Funeral in Karak

जॉर्डन: चर्च में गोलीबारी में सात की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर; संदिग्धों की तलाश कर रहे सुरक्षा बल

Fri, 23 Oct 2026 07:33 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अम्मान।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अम्मान। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 23 Oct 2026 07:33 PM IST
सार

जॉर्डन में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक चर्च को निशाना बनाया है, जिसमें सात लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमले की अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पढ़िए रिपोर्ट

विज्ञापन
Jordan Church Shooting: Several Killed as Gunmen Open Fire During Funeral in Karak
जॉर्डन की चर्च में गोलीबारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एक्स/आरटी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जॉर्डन के कराक इलाके में शुक्रवार को एक चर्च में अंतिम विदाई की रस्म के दौरान बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। इस घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। 10 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी टीवी चैनल अल-ममलका के हवाले से यह जानकारी दी। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: जेरेड कुशनर पर दो अरब डॉलर के गुप्त खातों का आरोप: यूएई-सऊदी से लेनदेन का दावा; ट्रंप के दामाद ने क्या कहा?
विज्ञापन


चैनल के अनुसार, इसके बाद चर्च में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वे संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दो बंदूकधारी एक वाहन से उतरे और कराक के हमूद चर्च में अंतिम विदाई यात्रा के दौरान गोलीबारी शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता के हवाले से मृतकों और घायलों का अलग आंकड़ा दिया है। प्रवक्ता के मुताबिक, चर्चा में गोलीबारी में छह लोगों की मौत हुई है और 28 लोग घायल हुए हैं। 

अंतिम विदाई के जुलूस में शामिल हुए खालिद बुर्कान ने अल-ममलका को बताया कि वहां दर्जनों लोग मौजूद थे। दो लोगों ने उन पर कई मिनट तक गोलीबारी की। उनमें से एक के पास राइफल थी, जबकि दूसरे के पास पिस्तौल थी।


 
हमले के पीछे कौन है?
इस हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। जॉर्डन के अधिकारियों ने भी यह नहीं बताया कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है।

जॉर्डन में ऐसे हमले कितने आम हैं?
जॉर्डन में इस तरह के हमले बेहद दुर्लभ हैं। यह देश अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। हालांकि, इस साल यहां ईरान की ओर से हमले बढ़े हैं। फरवरी में अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद से जॉर्डन को भी ईरान के हमलों का निशाना बनाया गया है।

ईसाई समुदाय की क्या स्थिति है?
जॉर्डन की आबादी में ईसाई अल्पसंख्यक हैं। हालांकि, इस देश में बाइबिल से जुड़े कई धार्मिक स्थल हैं। इन स्थलों पर दुनियाभर से ईसाई श्रद्धालु आते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed