BRICS: संयुक्त बयान में भारत के जी-20 अध्यक्ष पद का समर्थन, कहा- वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने के लिए प्रतिबद्ध

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए समर्थन व्यक्त किया गया। बयान में कहा गया, हम भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत नई दिल्ली में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी की आशा करते हैं। हम 2023 से 2025 तक जी-20 की अध्यक्षता कर रहे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा परिवर्तन के लिए निरंतर गति बनाने के अवसरों पर ध्यान दे रहे हैं।

UN Secretary-General António Guterres says"We need more inclusive institutions at every level, including greater representation of women and young people. But all these in the context in which I believe two areas require a particularly…

Bangladesh PM Sheikh Hasina says, "Bangladesh has traditionally championed the cause of LDCs (Least Developed Countries) with most of them in Africa. Bangladesh feels proud to engage in UN Peacekeeping and peace-building in different parts of…