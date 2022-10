New Zealand: जयशंकर न्यूजीलैंड में, विदेशी मंत्री महुता के समक्ष उठाया भारतीय विद्यार्थियों का मुद्दा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। आज उन्होंने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री डॉ. नानैया महुता से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

Auckland, New Zealand | EAM Dr S Jaishankar & FM Nanaia Mahuta of New Zealand hold a joint presser pic.twitter.com/xg2Kja0lKl