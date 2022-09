{"_id":"632cda37d4793638695397cc","slug":"instagram-down-across-globe-netizens-flood-twitter-with-hilarious-memes","type":"story","status":"publish","title_hn":"Instagram: दुनिया भर में इंस्टाग्राम डाउन, ट्विटर पर फनी पोस्ट्स और मीम्स की आई बाढ़","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटोज और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ठीक से काम नहीं करने की बात सामने आई है। गुरुवार रात कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम चलाने में दिक्कत हो रही है। वेबसाइट्स और सर्विसेज की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देने वाले डाउनडिटेक्टर (DownDetector) ने भी इस बात की पुष्टी की है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इंस्टाग्राम गुरुवार रात करीब 10 बजे डाउन हो गया और वर्तमान में रुकावटों का सामना कर रहा है।

डाउनडेक्टर की रिपोर्टर के अनुसार, इंस्टाग्राम आउटेज रिपोर्ट में एप क्रैश के लिए 66 प्रतिशत, जबकि 24 प्रतिशत सर्वर कनेक्शन के लिए और शेष 10 प्रतिशत में लॉग इन करना मुश्किल था।जबकि कुछ उपयोगकर्ता केवल इंस्टाग्राम एप लॉगिन में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, अन्य लोग इस सेवा का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ Instagram उपयोगकर्ता स्टोरीज खोलने, सीधे संदेश प्राप्त करने या भेजने, या अपने फीड पर नई पोस्ट लोड करने में असमर्थ हैं।कई यूजर्स ने इंस्टाग्राम डाउन (Instagram Down) होने की शिकायत की। इसके साथ ही हमेशा की तरह यूजर्स माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इंस्टाग्राम को लेकर चर्चाएं करने लगे। यूजर्स ट्विटर पर एक दूसरे से इंस्टाग्राम डाउन होने की बात कंफर्म करने लगे। इसके साथ ही ट्विटर पर #instagramdown ट्रेंड करने लगा। यूजर्स ने ट्विटर पर इंस्टाग्राम को लेकर कई मजाकिया पोस्ट और मीम्स भी शेयर किए।वहीं, कंपनी ने ट्वीट कर कहा, ''हम जानते हैं कि कुछ लोगों को इंस्टाग्राम यूज करने में दिक्कत हो रही है। हम इसे जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं। असुविधा के लिए खेद है।''





इंस्टाग्राम में दिक्कत आने पर कई यूजर्स ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके फिर रीस्टार्ट किया। कुछ यूजर्स ने इंस्टाग्राम को अन-इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया। लेकिन फिर भी उन्हें इंस्टाग्राम चलाने में दिक्कत आई। यूजर्स ने दावा किया कि फोटो-वीडियो शेयरिंग एप इंस्टाग्राम डाउन है और लोगों को एप के क्रैश का सामना करना पड़ रहा है। एप के डाउन होने पर इसके फीचर को इस्तेमाल करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें इंस्टा पर रील बनाने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद यूजर्स ने ट्विवर पर खूब मीम्स शेयर किए।बता दें कि कुछ महीनों से इंस्टाग्राम में इस तरह की समस्या लगातार आ रही है। एक यूजर ने ट्विटर पर कहा कि @instagram जब मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूं तो एप क्रैश हो जाता है और मेरे फोन की होम स्क्रीन पर वापस चला जाता है। इसलिए मैं ट्विटर पर यह देखने आया था कि क्या इंस्टाग्राम एप डाउन है। एक अन्य यूजर ने कहा, इंस्टा डाउन लेकिन ट्विटर कभी नहीं!सुरेश पिलानिया नाम के एक यूजर ने #instagramdown लिखते हुए ट्वीट किया, मैं अपने दोस्त को यह जांचने के लिए कॉल कर रहा हूं कि क्या Instagram काम कर रहा है... जब मुझे रीट्वीट नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ट्विटर भी डाउन हो गया है।यूजर ने ट्वीट किए फनी मीम्स...इन सबके बीच इंस्टाग्राम ने देर रात करीब 12 बजे ट्वीट किया, और हम वापस आ गए हैं! हमने उस समस्या का समाधान कर दिया जिसके कारण आज का व्यवधान हुआ, और किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। हालांकि आउटेज का कारण अभी पता नहीं चला है, इंस्टाग्राम का दावा है कि वे इन समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे हैं।