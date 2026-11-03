समुद्र में भारतीय नौसेना का शौर्य: समुद्री लुटेरों के चंगुल से 20 ईरानियों को बचाया; तेहरान ने कहा- शुक्रिया

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi expresses its sincere appreciation to the Government of India, the Indian Navy and the Indian Air Force for their successful operation to rescue the 20 Iranian crew members of the fishing vessel Azini from pirates. We highly commend the professionalism, courage and effective coordination demonstrated by the Indian Armed Forces, reflecting India's strong commitment to Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) and its role in saving lives beyond borders. This humanitarian operation stands as a testament to the spirit of friendship, solidarity and cooperation between Iran and India. We extend our sincere gratitude to all those involved in ensuring the safe rescue of the Iranian crew. विज्ञापन November 3, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भारत सरकार, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का आभार जताया। दूतावास ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस पेशेवर तरीके, साहस और आपसी तालमेल के साथ अभियान को अंजाम दिया, वह सराहनीय है। यह कार्रवाई मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। दूतावास ने कहा कि यह अभियान भारत और ईरान के बीच दोस्ती, एकजुटता और सहयोग की भावना का प्रमाण है। उसने बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद भी किया।जानकारी के मुताबिक, मछली पकड़ने वाले जहाज अजिनी को पिछले महीने सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। यह घटना सोमालिया के तटीय इलाकों बंदर बायला और हाफुन के बीच हुई थी। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि लुटेरे इस जहाज का इस्तेमाल बड़े व्यापारिक जहाजों पर हमले करने के लिए अपने अस्थायी ठिकाने यानी 'मदर शिप' के तौर पर कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी।भारतीय नौसेना ने जहाज को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया। इसके तहत मिशन पर तैनात युद्धपोत आईएनएस कोलकाता को कार्रवाई के लिए भेजा गया। समुद्री निगरानी विमान और अन्य निगरानी संसाधनों की मदद से जहाज की लगातार तलाश की गई। उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाए गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना के सी-17 विमान से नौसेना के मरीन कमांडो को सटीक तरीके से जहाज तक पहुंचाया गया। कमांडो ने कार्रवाई करते हुए जहाज को अपने नियंत्रण में लिया और समुद्री लुटेरों के खतरे को खत्म कर दिया।