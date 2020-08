भारतीय दंपति ने जारी किया वीडियो, ‘अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बिडेन जैसा हो’

सिलिकन वैली के एक भारतीय दंपति ने जो बिडेन और कमला हैरिस के प्रचार में एक म्यूजिक कैंपेन वीडियो रिलीज किया है। वीडियो के जरिये भारतीय अमेरिकी नागरिकों से इन्हें वोट देने की अपील की गई है। विनिता भूटोरिया व उनके पति अजय जियान भूटोरिया ने वीडियो शुरू करते हुए कहा, ‘अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बिडेन जैसा हो।’

Congratulations Joe Biden ! celebrating at our home ! with Vinita Bhutoria. Indo Americans celebrating Biden nomination @JoeBiden @KamalaHarris @IndiaToday @ndtv @republic @TimesNow @punjabkesari pic.twitter.com/X25GOfqj6w