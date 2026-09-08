फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Indian-Americans awarded for excellence in various fields in Virginia

अमेरिका में भारतवंशियों का सम्मान: शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा में दिया योगदान; किसे मिला पुरस्कार?

Tue, 08 Sep 2026 01:45 AM IST
निर्मल कांत पीटीआई, वाशिंगटन।
पीटीआई, वाशिंगटन। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 08 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Indian-Americans awarded for excellence in various fields in Virginia
अमेरिका में भारतवंशी लहरा रहे परचम - फोटो : iStock
भारतवंशियों के वैश्विक संगठन ने भारतीय-अमेरिकियों को सम्मानित किया। उन्हें शिक्षा, समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिला।
विज्ञापन


किन लोगों को पुरस्कार मिला?
जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर शिव सुब्रमण्यम, डॉक्टर हिरन पोखरना, आंखों के डॉक्टर वीके राजू और मनोचिकित्सक सीएम प्रसाद को सम्मान मिला। उन्हें वर्जीनिया में भारतवंशियों के वैश्विक संगठन के 17वें स्थापना दिवस समारोह में वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया।
विज्ञापन


शिव सुब्रमण्यम को किसलिए सम्मान मिला?
शिव सुब्रमण्यम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिला। वह जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय अस्पताल में बच्चों के इलाज और महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। वह मैरीलैंड में शिव-विष्णु मंदिर के संस्थापकों में भी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


हिरन पोखरना को क्यों मिला पुरस्कार?
हिरन पोखरना को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिला। वह संक्रामक बीमारियों के डॉक्टर हैं। कोरोना महामारी के दौरान किए गए उनके काम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया।

वीके राजू को किस काम के लिए सम्मान मिला?
वीके राजू को जरूरतमंदों की मदद के लिए पुरस्कार मिला। वह आई फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले 60 साल से बच्चों में अंधेपन को खत्म करने के लिए काम किया है।

सीएम प्रसाद को समाज सेवा के लिए सम्मान
मनोचिकित्सक सीएम प्रसाद को समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। 

ये भी पढ़ें: भारत की कार्बन योजना को ब्रिटेन की मंजूरी: निर्यातकों को दोहरे टैक्स से मिलेगी राहत; फैसले से और क्या बदलेगा?


समारोह में कौन पहुंचा?
वर्जीनिया में हुए इस समारोह में अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम भी शामिल हुए। वर्जीनिया के राज्य सीनेटर सद्दाम सलीम और पूर्व राज्य सीनेटर जेनिफर वेक्सटन भी समारोह में शामिल हुए। 

भारतीय मूल के लोगों पर क्या कहा?
भारतवंशियों के वैश्विक संगठन की वर्जीनिया शाखा के अध्यक्ष जयसिंह भंडारी ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने नए विचार, नेतृत्व और सेवा के जरिए दुनिया भर में सम्मान और पहचान हासिल की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed