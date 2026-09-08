अमेरिका में भारतवंशियों का सम्मान: शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा में दिया योगदान; किसे मिला पुरस्कार?

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भारतवंशियों के वैश्विक संगठन ने भारतीय-अमेरिकियों को सम्मानित किया। उन्हें शिक्षा, समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिला।