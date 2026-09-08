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मियामी में अमेजन विमान हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद जांच तेज; रनवे पर देर से लैंडिंग पर क्यों उठे सवाल?

Tue, 08 Sep 2026 02:15 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मियामी (अमेरिका)।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मियामी (अमेरिका)। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 08 Sep 2026 02:15 AM IST
सार

मियामी में अमेजन का मालवाहक विमान रनवे से बाहर निकलकर वाहनों से टकराया, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। क्या विमान रनवे पर बहुत देर से उतरा था, जिससे उसे रोकना मुश्किल हो गया? जांच में मौसम, तेज हवा, विमान की रफ्तार और तकनीकी हालत से जुड़े कौन-कौन से सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे? पढ़िए रिपोर्ट

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Federal investigators probe Amazon cargo jet's fiery runway crash that killed 5 in Miami
मियामी एयरपोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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अमेरिकी जांच अधिकारी उस हादसे की जांच कर रहे हैं, जिसमें अमेजन का मालवाहक विमान रनवे से बाहर चला गया था। विमान मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से आगे निकल गया था। इसके बाद वह कई वाहनों से जा टकराया था। हादसे में पांच लोगों की मौत हुई थी। जांच में सबसे अहम सवाल यह होगा कि क्या विमान रनवे पर इतनी देर से उतरा कि उसे सुरक्षित रोकना मुश्किल हो गया था।
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विमान रनवे पर देर से उतरा था?
रविवार को विमान के उतरने का वीडियो सामने आया है। इसमें विमान रनवे के काफी आगे तक हवा में उड़ता दिख रहा है। इसके बाद वह रनवे पर उतरा। विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, जांच अधिकारी यह पता लगाएंगे कि विमान रनवे पर ठीक किस जगह उतरा था। यह भी देखा जाएगा कि क्या विमान सामान्य जगह से आगे उतरा था। साथ ही यह भी जांच होगी कि पायलटों ने उतरने की प्रक्रिया को रोककर दोबारा उड़ान क्यों नहीं भरी।
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और किन चीजों की जांच होगी?
जांच अधिकारी विमान की रफ्तार और ब्रेक लगाने की प्रक्रिया की जांच करेंगे। मौसम और हवा की स्थिति भी देखी जाएगी। विमान की तकनीकी हालत की भी जांच होगी। इसके अलावा, हादसे की वजह बनने वाले दूसरे कारणों की भी जांच की जाएगी। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने अपनी टीम मियामी भेजी है। टीम का नेतृत्व बोर्ड की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी कर रही हैं। वह सोमवार को जांच को लेकर बोर्ड की पहली जानकारी देने वाली हैं।
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हादसा कैसे हुआ?
विमान रविवार दोपहर करीब दो बजे रनवे से आगे निकल गया। विमान प्यूर्टो रिको के सैन जुआन से मियामी पहुंचा था। रनवे पार करने के बाद विमान उस सड़क पर चला गया, जिसका इस्तेमाल गोदामों और आसपास के दूसरे कारोबारों में काम करने वाले लोग करते हैं। अधिकारियों के अनुसार, हादसे में पांच लोगों की मौत हुई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दो अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विमान में क्या हुआ?
हादसे के बाद आसमान में काला धुआं फैल गया। मियामी के दमकल और बचाव विभाग के प्रमुख रे जादल्लाह ने बताया कि पायलट और सह-पायलट विमान के कॉकपिट में फंस गए थे। कुछ लोग कारों में भी फंस गए थे। बचाव दल को एक व्यक्ति को वाहन के नीचे से भी निकालना पड़ा। यह तुरंत साफ नहीं हो सका कि मरने वालों में पायलट भी शामिल थे या नहीं।

विमान को कहां उतरना चाहिए?
विशेषज्ञों के अनुसार, आमतौर पर विमान रनवे के पहले 3,000 फीट यानी करीब 914 मीटर के हिस्से में उतरता है। विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ स्टीव अरोयो ने कहा कि अगर मालवाहक विमान इस हिस्से से आगे उतरा था, तो पायलटों को उतरना रोक देना चाहिए था। उन्हें विमान को फिर से ऊपर ले जाकर दोबारा उतरने की कोशिश करनी चाहिए थी।

वीडियो में क्या दिख रहा है?
परिवहन विभाग की पूर्व महानिरीक्षक और पायलट मैरी शियावो ने भी वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए वीडियो में विमान काफी देर तक रनवे के ऊपर हवा में तैरता दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, विमान की नाक को ऊपर उठाकर उसे तेजी से नीचे उतारने की कोशिश भी नहीं दिख रही है। 

रनवे के अंत में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी?
मियामी हवाई अड्डे के रनवे के अंत में विमान को रोकने वाली खास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अमेरिकी विमानन प्रशासन के अनुसार, देश के 120 से ज्यादा हवाई अड्डों पर ऐसी व्यवस्था लगाई गई है। इसमें रनवे के अंत में हल्के और आसानी से दबने वाले खास पदार्थ की परत होती है। अगर विमान रनवे से आगे निकल जाए, तो यह उसे रोकने में मदद करती है। अमेरिकी विमानन प्रशासन के अनुसार, ऐसी व्यवस्था ने रनवे से आगे निकलने वाले हादसों में कम से कम 497 लोगों की जान बचाने में मदद की है।

अमेरिकी विमानन प्रशासन के हवाई अड्डा सुरक्षा और हादसा जांच विभाग के पूर्व प्रमुख माइक ओ'डॉनेल के अनुसार, मियामी हवाई अड्डा नियमों का पालन करता है। वहां इस खास सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह रनवे के अंत में 1,000 फीट का सुरक्षा क्षेत्र होना है।

यह नियम क्यों बनाया गया था?
इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पर जोर 1999 के एक हादसे के बाद दिया गया था। उस समय अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान अरकंसास के लिटिल रॉक नेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकल गया था। हादसे में नौ लोगों की मौत हुई थी।

विमान आखिर कहां रुका?
तस्वीरों में दिख रहा है कि प्राइम एयर का विमान सड़क के पास दो बड़े ट्रकों के बगल में जाकर रुका। विमान का निचला हिस्सा जमीन पर था। आग लगने के बावजूद विमान का ज्यादातर हिस्सा टूटा नहीं था। इस उड़ान को उत्तरी कैरोलिना की मालवाहक विमान कंपनी 21 एयर चला रही थी। बोइंग 767 विमान 32 साल पुराना था।

इसे शुरुआत में यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया था। दो दशक से ज्यादा समय तक यह कई विमान कंपनियों के लिए यात्री विमान के रूप में उड़ता रहा। इसके बाद 2015 में इसे मालवाहक विमान में बदल दिया गया।


विमान के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच होगी?
मैरी शियावो के अनुसार, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड विमान के रखरखाव के पुराने रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच करेगा। खास तौर पर विमान के पुराने मालिकों की जानकारी देखी जाएगी। इस विमान के कई विदेशी मालिक रह चुके हैं। इनमें एक रूसी कंपनी भी शामिल थी।

हादसे का हवाई यातायात पर क्या असर पड़ा?
हादसे के बाद रविवार दोपहर मियामी के व्यस्त हवाई अड्डे पर उड़ानें काफी देर तक रुक गईं। सोमवार को भी हवाई यातायात प्रभावित रहा। मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बताया कि सोमवार को उसके चार में से दो रनवे बंद रहे। दिनभर उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका थी। हादसे के बाद रविवार को कई उड़ानें रद्द हुई थीं। इसके कारण कई विमान और उनके चालक दल मियामी नहीं पहुंच सके।
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