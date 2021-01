संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीन समितियों की अध्यक्षता करेगा भारत

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद-रोधी समिति-2022 और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह शुक्रवार को यह जानकारी दी।

